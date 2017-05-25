В День пограничника будут временно перекрыты дороги в центре Пензы Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Временная схема движения транспорта будет действовать в Пензе в предстоящее воскресенье, 28 мая, в связи с проведением мероприятий, посвященных 99-й годовщине со дня образования Пограничной службы ФСБ России.

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Схема предусматривает ограничение стоянки автомобилей с 22.00 субботы, 27 мая, до 11.00 часов воскресенья, 28 мая, на улице Московской — от улицы Октябрьской до улицы Бакунина, и на улице Октябрьской — от улицы Володарского до улицы Московской.

Кроме того, движение автотранспортных средств будет временно прекращено на участке улицы Московской — от улицы Бакунина до улицы Суворова.

Также движение будет прекращено 28 мая с 09.45 до 11.00 на улице Максима Горького — от улицы Володарского до улицы Кирова, на улице Бакунина — от улицы Володарского до улицы Кирова, на улице Суворова — от улицы Володарского до улицы Чехова, на улице Московской — от улицы Суворова до улицы Октябрьской и на улице Октябрьской — от улицы Володарского до улицы Московской, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.