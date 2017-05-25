20 воспитанников детдомов из Пензенской области отправятся на День защиты детей в Москву Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. 20 воспитанников спасского детского дома и неверкинской школы-интерната Пензенской области отправятся в Москву в рамках празднования Международного дня защиты детей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минобразования, поддержку детям оказало реготделение партии «Единая Россия».

«В рамках экскурсионной программы ребят ждут благотворительные зрелищно-развлекательные мероприятия, спектакли, обеды в ресторанах города, экскурсии по городу с посещением наиболее известных исторических и культурных мест столице, в числе которых будет Красная площадь и Поклонная гора», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что по завершению экскурсии детям будут вручены памятные подарки.