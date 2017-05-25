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В Пензе подведены итоги слета туристов-школьников

17:53 | 25.05.2017 | Общество

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Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Итоги XXVII городского слета туристов-школьников, проходившего на базе детского оздоровительного лагеря «Юность», подведены в Пензе.

В Пензе подведены итоги слета туристов-школьников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Результаты подводились по классам А и Б.

В классе А приняли участие 11 команд, а в классе Б — 40.

За три дня слета школьники закрепили знания, умения и навыки, полученные в течение учебного года по спортивному туризму и туристскому многоборью.

В программу слета первый раз был включен вид «Велотуризм», изменились условия проведения конкурса «Фотоэкстрим» и конкурса «Походная кухня».

По итогам слета в классе А победили туристы из школы №69. Вторыми стали учащиеся школы №77, а третьими — школы №10.

В классе Б не было равных ученикам школы №66. «Серебро» завоевали туристы из школы №28, а «бронзу» — из школы №65/23, сообщает управление образования Пензы.
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