В Пензе на укладку тротуарной плитки выделено 80 млн. рублей Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. 80 млн. рублей выделено из бюджета Пензы на укладку тротуарной плитки. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

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«Управлению жилищно коммунального хозяйства выделяется 80 млн. [рублей] на укладку тротуарной плитки», — сказала она в ходе 34-й очередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 26 мая.

Депутат гордумы Алексей Шуварин поинтересовался, на какие именно объекты будут направлены эти средства.

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Как пояснил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин, точный перечень будет подготовлен к предстоящему понедельнику, 29 мая, и размещен на сайте мэрии.

«В настоящий момент список согласовывается, [...] но могу несколько приоритетных направлений сказать. Будем продолжать ремонт улицы Кирова в приточном исполнении пешеходной части. Это будет улица Володарского — сейчас определяемся с конкретным отрезком, который будет выложен плиткой. Это улица Максима Горького. То есть пойдем от центра», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что хотелось бы также приступить к укладке плитки на Привокзальной площади, однако этого не будут делать, пока не разработают концепцию ее развития.

«В этом году, наверное, ее перекладывать не будем», — отметил Юрий Ильин.