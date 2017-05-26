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В Пензе на укладку тротуарной плитки выделено 80 млн. рублей

13:43 | 26.05.2017 | Общество

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. 80 млн. рублей выделено из бюджета Пензы на укладку тротуарной плитки. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

В Пензе на укладку тротуарной плитки выделено 80 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Управлению жилищно коммунального хозяйства выделяется 80 млн. [рублей] на укладку тротуарной плитки», — сказала она в ходе 34-й очередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 26 мая.

Депутат гордумы Алексей Шуварин поинтересовался, на какие именно объекты будут направлены эти средства.

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Как пояснил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин, точный перечень будет подготовлен к предстоящему понедельнику, 29 мая, и размещен на сайте мэрии.

«В настоящий момент список согласовывается, [...] но могу несколько приоритетных направлений сказать. Будем продолжать ремонт улицы Кирова в приточном исполнении пешеходной части. Это будет улица Володарского — сейчас определяемся с конкретным отрезком, который будет выложен плиткой. Это улица Максима Горького. То есть пойдем от центра», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что хотелось бы также приступить к укладке плитки на Привокзальной площади, однако этого не будут делать, пока не разработают концепцию ее развития.

«В этом году, наверное, ее перекладывать не будем», — отметил Юрий Ильин.
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