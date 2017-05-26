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Начальник управления ЖКХ Пензы рекомендует летом купаться в бассейнах

15:40 | 26.05.2017 | Общество

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Андрей Гришин рекомендует жителям города отдать предпочтение бассейнам при выборе места для купания предстоящим летом.

Начальник управления ЖКХ Пензы рекомендует летом купаться в бассейнах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В первую очередь стоит вопрос о безопасности нашего населения, поэтому по микробиологическим параметрам [...] запрещено купаться в открытых прудах, но у нас есть и закрытые зоны, где можно прийти искупаться. Широко развиты, например, бассейны на территории города», — сказал он в ходе 34-й очередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 26 мая.

Андрей Гришин подчеркнул, что ни одна из шести зон отдыха, оборудованных у водоемов Пензы, не подходит для купания.

«На территории города Пензы расположено шесть зон отдыха населения у водоемов. Сразу стоит отметить, что это только зоны отдыха, а не пляжи, потому что по микробиологическим параметрам, которые нам каждый год дает Роспотребнадзор, вода не соответствует нормам, и купаться там запрещено», — подчеркнул начальник управления ЖКХ Пензы.
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