В Пензе поздравили победительницу «WorldSkills Russia» Маргариту Любимову Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Чествование победительницы финала V национального чемпионата «Молодые профессионалы» — «WorldSkills Russia» — по компетенции «Физическая культура и спорт» студентки пензенского социально-педагогического колледжа Маргариты Любимовой состоялось в пятницу, 26 мая.

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В ходе мероприятия собравшимся рассказали о том, какие задания выполнила пензенская студентка в рамках конкурса.

Так, девушка провела мастер-класс, фрагмент урока, продемонстрировала производственную гимнастику, элемент занятия с новым оборудованием, экспресс-консультацию по привлечению населения к здоровому образу жизни, флешмоб и занятие по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подчеркнул, что победа Маргариты Любимовой является не только ее личным успехом.

«Это успех всех нас. […] Это только начало. [Желаю], чтобы в следующем году, через два года у нас была не одна победа, а две, три и больше, чтобы Пензенская область развивалась и процветала», — сказал он.

Олег Ягов вручил подарок наставнице Маргариты Любимовой — сертифицированному эксперту по компетенции «Физическая культура и спорт» Ольге Перегудовой.

«Она вошла в историю Пензенского края. Я думаю, что Вы должны войти в «Пензенскую энциклопедию», которая будет издана через год», — отметил зампред областного правительства.

В свою очередь заместитель министра – начальник управления профессионального образования и молодежной политики Минобразования Пензенской области Елена Петросова выразила надежду на то, что в дальнейшем представители региона также будут показывать достойный результат.

«Пензенская область богата не только педагогами, кондитерами, поварами, которые показывают очень хороший результат, но и другими профессиями и специальностями», — добавила она.

Елена Петросова вручила благодарности работодателям и руководителям учреждений образования, а также финалисту состязаний в компетенции «Кондитерское дело» Елене Васильевой и ее педагогу Юлии Артамошкиной.