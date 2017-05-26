В Пензенской области мужчина под угрозой ареста гаража выплатил 92 тыс. рублей алиментов Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области погасил более 92 тыс. рублей долга по алиментам после того, как судебные приставы сообщили ему о намерении наложить арест на гараж.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В беседе с представителями закона он сказал, что знает об имеющихся ограничениях в праве выезда за пределы Российской Федерации и управления транспортным средством, а также хорошо осведомлен о сумме своего долга перед 12-летним ребенком, но возможности и желания платить алименты у него нет», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, узнав о том, что его гараж планируется продать, а вырученные средства направить сыну, мужчина практически сразу нашел нужную сумму для погашения задолженности.

«Долг был погашен, гараж остался у владельца, ребенок получит свои алименты», — пояснила собеседница агентства.