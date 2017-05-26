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В Пензенской области мужчина под угрозой ареста гаража выплатил 92 тыс. рублей алиментов

16:59 | 26.05.2017 | Общество

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области погасил более 92 тыс. рублей долга по алиментам после того, как судебные приставы сообщили ему о намерении наложить арест на гараж.

В Пензенской области мужчина под угрозой ареста гаража выплатил 92 тыс. рублей алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В беседе с представителями закона он сказал, что знает об имеющихся ограничениях в праве выезда за пределы Российской Федерации и управления транспортным средством, а также хорошо осведомлен о сумме своего долга перед 12-летним ребенком, но возможности и желания платить алименты у него нет», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, узнав о том, что его гараж планируется продать, а вырученные средства направить сыну, мужчина практически сразу нашел нужную сумму для погашения задолженности.

«Долг был погашен, гараж остался у владельца, ребенок получит свои алименты», — пояснила собеседница агентства.
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