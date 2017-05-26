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В Городище прокуратура добилась жилищного сертификата для молодой вдовы с ребенком

16:51 | 26.05.2017 | Общество

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Городище, 26 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Городищенского района Пензенской области Геннадий Березин вручил жилищный сертификат молодой вдове с ребенком после вынесения судом соответствующего решения.

В Городище прокуратура добилась жилищного сертификата для молодой вдовы с ребенком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После заключения женщиной брака с жителем района в 2013 году у них родился сын. Постановлением органа местного самоуправления района семья была признана участницей подпрограммы поддержки молодых семей в жилищной сфере», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в 2015 году супруг женщины скончался, а ее семью исключили из списка получателей социальных выплат.

«Прокурор района обратился в суд в защиту прав и законных интересов женщины с требованием о признании недействительным постановления органа местного самоуправления об исключении молодой семьи из списка получателей социальных выплат», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, суд полностью удовлетворил требования прокурора.
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