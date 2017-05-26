В Пензе наградили лучших предпринимателей Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие в честь Дня российского предпринимательства, в ходе которого представители власти наградили бизнесменов почетными грамотами и благодарностями, состоялось в администрации Пензы в пятницу, 26 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что статус Дня российского предпринимательства как государственного праздника показывает, насколько большое значение имеет эта сфера для российской экономики.

«Вы работаете в разных отраслях, которые объединяет социальное значение вашего труда. От того, насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависят благополучие, комфорт и настроение каждого жителя», — сказал он.

Виктор Кувайцев отметил, что в Пензе более 30 тыс. предприятий, на которых работают более 94 тыс. человек — 40% от общего числа трудящихся жителей.

Мэр пожелал предпринимателям стабильной работы, новых свершений, достижения намеченных целей, здоровья и благополучия.

В ходе мероприятия были награждены индивидуальный предприниматель Дмитрий Агеев, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков, заместитель руководителя ИП Александра Неклюдова Николай Неклюдов.

В числе отмеченных также были исполнительный директор мебельной фабрики «SV-мебель» Вержена Подальникова, главный технолог – начальник технологического производства ЗАО «МПБК «Очаково» Нина Васильева, генеральный директор ЗАО «Фирма «Юмирс» Андрей Клюев.

Кроме того, в ходе мероприятия награждены исполнительный директор ООО Фирма «Рамис» Абдулваб Мадагов, начальник транспортного цеха ООО «Пивоваренный завод «Самко» Дмитрий Малышев, директор производства ИП Ольги Орловой Юлия Пригарева, главный бухгалтер ООО «Фирма «Унитрон» Галина Субботина, генеральный директор ООО «Типография №1» Андрей Тахмазян и заместитель по общим вопросам ИП Любови Брусникиной Шалва Шаинидзе, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.