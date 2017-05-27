Жители Заречного отмечают День города Общество

Заречный, 27 мая 2017. PenzaNews. Шествие трудовых коллективов стало одним из центральных мероприятий, посвященных Дню города Заречного Пензенской области, который отмечается в субботу, 27 мая.

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По проспекту 30-летия Победы прошли сотрудники градообразующего предприятия — производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, коммерческих компаний, бюджетных учреждений, представители некоммерческих организаций, спортивных и культурных объединений.

По традиции почетное место в колонне заняли семьи с детьми.

Среди тех, кто поздравил жителей Заречного с праздником, были губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

Также к собравшимся обратился глава ЗАТО Олег Климанов, который подчеркнул, что в этот день зареченцы особенно остро ощущают себя частью единого гражданского сообщества.

Он поблагодарил горожан за труд, за любовь к малой родине и выразил уверенность, что совместными усилиями получится сделать Заречный еще успешнее и комфортнее для проживания.

Праздничные торжества продолжились в центральном парке культуры и отдыха «Заречье».

Вечером жителей города ждут концерты на площади у дворца культуры «Современник» и на стадионе, после чего состоится фейерверк.