Ушел из жизни бывший глава администрации Первомайского района Пензы Владимир Христофоров Общество

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Владимир Христофоров, возглавлявший администрацию Первомайского района Пензы с 1991 по 2003 годы, скончался после тяжелой болезни на 78-м году жизни в субботу, 27 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

«Свой трудовой путь Владимир Михайлович начал на пензенском дизельном заводе. 26 лет он отдал предприятию, пройдя путь от ученика токаря до заместителя генерального директора объединения. В 1990 году Владимир Христофоров был избран председателем исполкома первомайского районного совета народных депутатов, а в 1991 году занял должность главы администрации Первомайского района Пензы. Это было сложное время — время перемен, но Владимир Михайлович с честью и достоинством выполнял возложенные на него обязанности», — говорится в тексте соболезнования.

В нем отмечается, что Владимир Христофоров проявил себя как инициативный и грамотный управленец, обладающий большим хозяйственным опытом, знанием экономики и незаурядными организаторскими способностями.

«Владимир Христофоров был добрым и отзывчивым человеком, который пользовался заслуженным авторитетом и уважением жителей Первомайского района и города Пензы», — добавляется в тексте.

Церемония прощания с покойным состоится в здании администрации Первомайского района Пензы, расположенном на улице Богданова, в предстоящий понедельник, 29 мая, с 11.00 до 13.00.