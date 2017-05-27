Велолыжероллерную трассу в Ахунах закроют на обработку против клещей Общество

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Акарицидная обработка велолыжероллерной трассы, расположенной в микрорайоне Ахуны города Пензы, будет проведена на предстоящей неделе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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Специалисты приступят к работе во вторник, 30 мая.

В этот день, а также в течение следующих суток посещение трассы будет запрещено.

По последним данным, с 25 марта, когда начали регистрироваться обращения жителей Пензенской области в учреждения здравоохранения по поводу укусов клещей, зарегистрировано 269 пострадавших, в том числе 95 детей в возрасте до 14 лет.

За период с января по апрель диагностировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом — два у жителей Пензы, а также один в Кузнецком районе.