Более половины пензенцев не доверяют сотрудникам полиции — опрос Общество

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Свыше половины жителей Пензенской области не доверяют сотрудникам полиции. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 15 по 28 мая 2017 года, в котором приняли участие 376 пользователей, в том числе 303 из Пензы и области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Отвечая на соответствующий вопрос, около 29% респондентов выбрали вариант «Полностью не доверяю». Почти еще столько же проголосовали за ответ «Скорее не доверяю».

Тех, кто имеет противоположное мнение, в общей сложности оказалось чуть более 35%. За вариант «Скорее доверяю» свои голоса отдали примерно 20% участников опроса. Свыше 15% респондентов сообщили, что полностью доверяют сотрудникам полиции.

Затруднились с ответом около 8% опрошенных.

По информации УМВД России по Пензенской области, за 2016 год из органов внутренних дел региона по отрицательным мотивам были уволены 53 сотрудника, в том числе 11 — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 3 — за нахождение на службе пьяным; 11 — за грубое нарушение служебной дисциплины, включая прогул; 6 — по факту коррупционного поведения; 9 — по факту получения взятки; 3 — за поведение вне службы, порочащее честь сотрудника полиции; 1 — за нарушение порядка хранения боеприпасов; 3 — за превышение должностных полномочий; 2 — за совершение общеуголовного преступления; 2 — по факту фальсификации документов; еще столько же — в связи с утрой доверия.

С начала 2017 года также по отрицательным мотивам в Пензенской области были уволены 16 сотрудников полиции, в том числе 1 — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 3 — за грубое нарушение служебной дисциплины, включая прогул; 6 — по факту коррупционного поведения, 1 — по факту получения взятки; 3 — за превышение должностных полномочий; 1 — за совершение общеуголовного преступления; еще один — по факту фальсификации документов.

Из 11 выявленных в 2016 году фактов управления сотрудникам полиции транспортными средствами в состоянии опьянения в трех случаях это привело к ДТП. В текущем году аварий с участием пьяных полицейских пока не было.

Больше всего сотрудников органов внутренних дел по отрицательным мотивам были уволены из УМВД России по городу Пензе: в 2016 году управление покинули 13 человек, в 2017 году — 5.