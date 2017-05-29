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В Кузнецке на территории бывшего аэродрома построят новый микрорайон

15:38 | 29.05.2017 | Общество

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Кузнецк, 29 мая 2017. PenzaNews. Земельный участок площадью 50 га в Кузнецке Пензенской области, который на протяжении нескольких десятилетий был закреплен за Минобороны России и эксплуатировался в качестве аэродрома, планируется использовать для строительства нового жилого микрорайона. Об этом сообщила начальник отдела архитектуры и градостроительства мэрии Людмила Абрамова.

В Кузнецке на территории бывшего аэродрома построят новый микрорайон

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, весной 2017 года была завершена работа по передаче земель бывшего аэродрома в муниципальную собственность.

Людмила Абрамова пояснила, что данный участок намечено развивать в комплексе с близлежащими территориями — от улицы Строителей до федеральной трассы М5 «Урал».

«Помимо жилья, там в соответствии с регламентом правил землепользования, будет выполнен расчет определенного количества школ с определенной наполняемостью, детские сады, торговые центры, помещения для занятий спортом, поликлиники», — сказала она в ходе брифинга.

Руководитель отдела отметила, что взлетная полоса станет главной улицей микрорайона, на которой планируется разместить автостоянки.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, в соответствии с генпланом города, будет разработан проект планировки, который разместят на сайте городской администрации.
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