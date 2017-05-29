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В Пензе 30 мая объявят победителей конкурса «Мой выбор — жизнь и здоровье»

15:52 | 29.05.2017 | Общество

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Региональный этап VII всероссийского конкурса «Мой выбор — жизнь и здоровье» пройдет на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий вторник, 30 мая.

В Пензе 30 мая объявят победителей конкурса «Мой выбор — жизнь и здоровье»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем примут участие активные школьники и студенты, представители общественных организаций, объединений, учреждений общего, среднего и высшего образования в возрасте от 14 до 30 лет.

В этом году авторов лучших социально значимых инициатив определят в пяти номинациях: «Мой выбор — семейные ценности ради жизни», «Мой выбор — патриотизм ради жизни», «Мой выбор — творческий прорыв ради жизни», «Мой выбор — здоровье ради жизни», «Мой выбор — экология ради жизни».

По итогам этапа будут определены участники финала, который пройдет осенью в Москве.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в благотворительном фонде поддержки семьи, материнства и детства «Покров», победители фестиваля получат поддержку в реализации проектов.
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