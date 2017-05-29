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Суд отказал жителю Пензенской области в возврате предоплаты, внесенной 4 года назад

18:29 | 29.05.2017 | Общество

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области отказал мужчине, который добивался возврата предоплаты за изготовление сруба для бани и его установку по договору от 14 марта 2013 года.

Суд отказал жителю Пензенской области в возврате предоплаты, внесенной 4 года назад

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Срок выполнения всего комплекса работ составлял 90 дней с момента получения предоплаты. Несмотря на ее перечисление, они так и не были начаты», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он добавил, что ответчик не исполнил взятые на себя обязательства, однако им было заявлено требование о применении срока исковой давности.

«Он истек 17 июня 2016 года, а истец обратился в суд 23 марта 2017 года», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, каких-либо доказательств того, что исключительные обстоятельства препятствовали истцу обратиться в суд в пределах срока, представлено не было.

«Это послужило основанием для вынесения решения об отказе в иске», — сказал он.
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