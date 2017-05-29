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В Пензенской области из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности

19:25 | 29.05.2017 | Общество

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Режим повышенной готовности решено ввести в Пензенской области в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вводим режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды.Ожидаются дожди с грозами и градом, порывами ветра до 15–20 м/с», — написал он в своем микроблоге «Твиттер» вечером в понедельник, 29 мая.

Специалисты управления по делам гражданской обороны и защиты населения Пензы не исключают возможность повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также кровель домов.

При нахождении в опасности и для информирования ответственных служб о необходимости проведения спасательных мероприятий жителям необходимо звонить по номеру 05, с сотового телефона — 112.
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