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Шесть юношей из Заречного отправились служить в Балтийск на подшефный ракетный катер

09:33 | 30.05.2017 | Общество

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Шесть юношей из города Заречного Пензенской области отправились служить в Балтийск на подшефный ракетный катер. Об этом сообщил военный комиссар ЗАТО Игорь Ермаков в ходе еженедельного городского совещания.

Шесть юношей из Заречного отправились служить в Балтийск на подшефный ракетный катер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также на совещании был затронут вопрос налоговой задолженности. Начальник ИФНС России по Заречному Александр Ганин сообщил о ходе работы по сверке информации о задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января, которая была передана в налоговую службу из внебюджетных фондов, а также по выставлению требований о ее погашении.

В свою очередь руководитель межрегионального управления №59 федерального медико-биологического агентства России Людмила Куликова сообщила, что детские лагеря Заречного предоставили все необходимые документы к летней оздоровительной кампании. Она добавила, что плановые проверки по выполнению санитарных правил и норм в лагерях начнутся, когда в них стартует первая смена.

Начальник медсанчасти №59 ФМБА России Андрей Капустин сказал, что диспансеризацию взрослого населения прошли более 4,5 тыс. человек, что составляет около 44% от запланированного количества, сообщает управление общественных связей Заречного.
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