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В пансионате «Приморский» в Кабардинке отдохнут 500 детей из Пензенской области

09:12 | 30.05.2017 | Общество

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. 500 детей из Пензенской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в пансионате с лечением «Приморский», расположенном в селе Кабардинка.

В пансионате «Приморский» в Кабардинке отдохнут 500 детей из Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Отдых будет организован в три смены по 21 дню — с 3 по 25 июня, с 27 июня по 17 июля и с 3 по 23 сентября.

Первая группа детей — 150 человек — отправится в «Приморский» в Международный день защиты детей, который будет отмечаться в четверг, 1 июня.

Безопасность детей в дороге будут обеспечивать сотрудники транспортной полиции. В поездке будет организовано трехразовое питание в вагоне-ресторане.

Сопровождение детей и воспитательная работа во время отдыха будет осуществляться педагогическим отрядом Пензенского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, 500 путевок для детей были приобретены за счет регионального бюджета, а их стоимость составила 20 млн. рублей.
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