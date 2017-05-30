В пансионате «Приморский» в Кабардинке отдохнут 500 детей из Пензенской области
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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. 500 детей из Пензенской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в пансионате с лечением «Приморский», расположенном в селе Кабардинка.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Отдых будет организован в три смены по 21 дню — с 3 по 25 июня, с 27 июня по 17 июля и с 3 по 23 сентября.
Первая группа детей — 150 человек — отправится в «Приморский» в Международный день защиты детей, который будет отмечаться в четверг, 1 июня.
Безопасность детей в дороге будут обеспечивать сотрудники транспортной полиции. В поездке будет организовано трехразовое питание в вагоне-ресторане.
Сопровождение детей и воспитательная работа во время отдыха будет осуществляться педагогическим отрядом Пензенского государственного университета.
Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, 500 путевок для детей были приобретены за счет регионального бюджета, а их стоимость составила 20 млн. рублей.