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Пензенский губернатор поделился своим отношением к амнистии

12:52 | 30.05.2017 | Общество

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился своим отношением к амнистии в ходе выступления с первым отчетом перед населением в филармонии во вторник, 30 мая.

Пензенский губернатор поделился своим отношением к амнистии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Любая амнистия, если она оправдана экономически, по-человечески, наверное, это хорошо», — сказал он, отвечая на вопрос педагога из Белинского района Светланы Резяпкиной об отношении к законодательной инициативе, предполагающей объявление амнистии к 100-летию революции.

По мнению Ивана Белозерцева, при принятии решения необходимо учитывать тяжесть деяния, за которое понес наказание человек.

Он отметил, что не заслуживают прощения, например, неплательщики алиментов и нарушители правил благоустройства.

«Мы вкладываем народные деньги в развитие территорий, […] а молодой человек на 200-м «Крузере» заехал на газоны, сломал детскую площадку. […] Мы его должны амнистировать? [...] Его три раза должны за такое наказать!» — сказал губернатор.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из зала филармонии, вопрос об амнистии вызвал бурное обсуждение среди присутствующих.
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