23:18:19 Вторник, 30 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Отчет губернатора Ивана Белозерцева перед населением. Пенза, 30 мая 2017 г.

Губернатор пообещал поддержку пензенскому движению КВН

18:43 | 30.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал оказать финансовую поддержку движению КВН в регионе.

Губернатор пообещал поддержку пензенскому движению КВН

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я знаю, вы просите около 500–600 тыс. рублей. Я повременю месяца два с баяном концертным [в качестве подарка для шемышейского народного хора ветеранов], но вам помогу», — сказал он, комментируя записку с благодарностью за поддержку, поступившую от лиги КВН «Сура» после выступления главы региона с отчетом перед населением в филармонии во вторник, 30 мая.

Также Иван Белозерцев отметил, что на посту губернатора в его жизни стало меньше места для шуток.

«Мне кажется, раньше улыбался, шутил, природный юмор был. Я его потерял, как заступил на должность губернатора», — сказал он, чем вызвал смех в зале.
Актуальное
Читайте также
В Пензе профсоюз таксистов осудил порчу машин «Яндекс.Такси» неизвестными Валерий Лидин прокомментировал участие в праймериз единоросса, севшего за руль пьяным
На улицах Аустрина и Большой Арбековской в Пензе демонтированы рекламные конструкции Лидин прокомментировал участие в праймериз Чернышова, против которого проводили пикеты
«Ростелеком» предложил новые сервисы корпоративным пользователям сотовой связи Досрочно прекращены полномочия нижнеломовского депутата Андрея Марфина
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама