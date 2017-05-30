Губернатор пообещал поддержку пензенскому движению КВН Общество

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал оказать финансовую поддержку движению КВН в регионе.

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«Я знаю, вы просите около 500–600 тыс. рублей. Я повременю месяца два с баяном концертным [в качестве подарка для шемышейского народного хора ветеранов], но вам помогу», — сказал он, комментируя записку с благодарностью за поддержку, поступившую от лиги КВН «Сура» после выступления главы региона с отчетом перед населением в филармонии во вторник, 30 мая.

Также Иван Белозерцев отметил, что на посту губернатора в его жизни стало меньше места для шуток.

«Мне кажется, раньше улыбался, шутил, природный юмор был. Я его потерял, как заступил на должность губернатора», — сказал он, чем вызвал смех в зале.