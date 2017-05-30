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На улицах Аустрина и Большой Арбековской в Пензе демонтированы рекламные конструкции

19:50 | 30.05.2017 | Общество

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Несколько рекламных конструкций, установленных без разрешительной документации, демонтировано на улицах Аустрина и Большой Арбековской в Пензе во вторник, 30 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

На улицах Аустрина и Большой Арбековской в Пензе демонтированы рекламные конструкции

Фото: Penza-gorod.ru

«Планируется демонтаж настенных панно по улицам Московской, Володарского, Бакунина, Чехова и Захарова», — добавили в администрации города.

В пресс-службе напомнили, что в случае размещения или эксплуатации рекламной конструкции без разрешения она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления.

«Выносные информационные конструкции не допускаются к установке на территории города Пензы», — добавили в мэрии.
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