На улицах Аустрина и Большой Арбековской в Пензе демонтированы рекламные конструкции Общество

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Несколько рекламных конструкций, установленных без разрешительной документации, демонтировано на улицах Аустрина и Большой Арбековской в Пензе во вторник, 30 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Планируется демонтаж настенных панно по улицам Московской, Володарского, Бакунина, Чехова и Захарова», — добавили в администрации города.

В пресс-службе напомнили, что в случае размещения или эксплуатации рекламной конструкции без разрешения она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления.

«Выносные информационные конструкции не допускаются к установке на территории города Пензы», — добавили в мэрии.