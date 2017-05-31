Итоги конкурса «Позитив в кругу семьи» подведут 1 июня
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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Церемония награждения победителей областного конкурса социальных видеороликов «Позитив в кругу семьи» состоится в доме молодежи Пензы в предстоящий четверг, 1 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Участниками конкурса в 2017 году стали 85 семей, в том числе 20 — приемных.
Они сражались в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья Сурского края», «Семья — хранитель традиций» и «Счастье в семье: до и после».
По итогам конкурса экспертный совет отобрал 48 семейных команд.
Все семьи получат диплом участника, а лучшие — памятные и поощрительные призы.
Перед церемонией награждения будет организовано несколько активных площадок для мам и детей, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.