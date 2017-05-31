«Тепличный комплекс» погасит долг по выплатам перед 40 работниками по решению суда Общество

Мокшан, 31 мая 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил требования прокуратуры Мокшанского района Пензенской области о взыскании с ООО «Тепличный комплекс» задолженности по выплатам на сумму более 1 млн. 250 тыс. рублей перед 40 сотрудниками.

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«В связи с окончанием в декабре 2016 года срока действия договора аренды тепличного комплекса все работники были уведомлены о вынужденном простое по вине работодателя и о предстоящем сокращении штата с марта 2017 года. Большая часть сотрудников уволилась по собственному желанию либо по соглашению сторон», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что перед оставшимися работниками у предприятия возникла задолженность.

«В течение января–марта им не выплачивалась компенсация за вынужденный простой по вине работодателя. Руководством компании также не был произведен расчет при увольнении, включая выплату компенсации за неиспользованный отпуск и выходные пособия», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова подчеркнула, что исполнение судебных приказов о взыскании средств находится на особом контроле прокуратуры Мокшанского района.