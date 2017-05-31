В Пензе в галерею почета занесут 20 предприятий и столько же передовиков Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Коллективы 20 предприятий и такое же количество передовиков производства будут занесены в галерею почета и славы Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», за достигнутые успехи будут отмечены ОАО «НПП «Химмаш-Старт», ООО «НПП «Сенсор», ООО «Маякпринт», АО «НПП «Рубин», сервисное локомотивное депо «Пенза» Куйбышевского управления сервиса ООО «СТМ-Сервис», ОАО «Земетчинотрансавто», филиал РТРС «Пензенский ОРТПЦ», ООО «ПКФ «Термодом», ООО «Мегастрой», ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы», ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», ГКУ «Камешкирско-Лопатинское лесничество», ООО «ПензаМолИнвест», ООО «Пачелмское хозяйство» ОП «МТК на 4 тыс. 600 стойломест в селе Аршиновка», ООО «СХП «Каменское», школа №2 имени А.Г. Малышкина рабочего поселка Мокшан, ГАУК «Пензаконцерт», спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой, областной онкологический диспансер и мокшанский психоневрологический интернат.

Кроме того, в галерее почета и славы появятся имена и портреты наладчика-оператора станков с ЧПУ ОАО «Пензкомпрессормаш» Владимира Заплахова, ведущего специалиста научно-технического центра АО «Радиозавод» Петра Мокшанова, машиниста бумагоделательной машины ООО «Маяк-Техноцелл» Алексея Фетисова, начальника производства-2 АО «ПНИЭИ» Виктора Пучкова, начальника пассажирского поезда вагонного участка «Пенза» Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Ирины Ипполитовой, водителя автобуса I класса АО «Кузнецкое ПАТП» Равиля Сабитова, заместителя начальника обособленного структурного подразделения Никольский почтамт управления Федеральной почтовой связи Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Ирины Чернигиной, мастера строительно-монтажных работ ООО «Доступное жилье» Евгения Балясникова, машиниста автомобильного крана ООО «Градостроитель» Алексея Суматохина и слесаря аварийно-восстановительных работ МУП «Пензадормост» Сергея Сергеева.

Помимо этого, в галерею почета занесут слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей V разряда ООО «Сердобские тепловые сети» Сергея Ривняка, заместителя директора ГКУ «Мокшанское лесничество» Владимира Селезнева, водителя ТНВ имени Димитрова Олега Канисьева, слесаря-оператора бройлерного цеха «Комаровский» ОАО «Птицефабрика «Васильевская» Сергея Седова, оператора машинного доения СПК «Петровский» Галину Фатееву, директора пензенского агропромышленного колледжа Александра Зарывахина, преподавателя детской школы искусств Любовь Морозову, спортсмена-инструктора центра спортивной подготовки Пензенской области Наталью Афремову, завполиклиникой – врача-фтизиатра областного противотуберкулезного диспансера Елену Соколову, а также начальника отдела профобучения и профориентации центра занятости населения Пензы Дину Брысину.