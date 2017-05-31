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В Пензе начала формироваться культура поведения на городских праздниках — мэр

13:30 | 31.05.2017 | Общество

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Тенденция к формированию культуры поведения на городских праздниках начала формироваться в Пензе в последнее время. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе начала формироваться культура поведения на городских праздниках — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы обычно, проводя любое мероприятие на набережной [реки Суры], которая пребывала не в очень хорошем эстетическом состоянии, два–три «КамАЗа» вывозили оттуда всего — и бутылок, и пачек [от сигарет], и пакетов», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации Пензы в среду, 31 мая.

По словам Виктора Кувайцева, День Победы, который вечером 9 мая впервые отмечали на Юбилейной площади, а не на реконструируемой набережной, показал, что ситуация меняется к лучшему.

«Когда провели День Победы на Юбилейной площади, мы увидели достаточно чистую территорию, а, по высказываниям полиции, которая там охраняла пространство, […] пришел другой немножко контингент, пришли другие люди, у которых не было в мыслях что-то пронести на площадь, […] чтобы превратить ее в свалку. […] Это говорит о том, что все-таки менталитет у людей меняется», — отметил мэр.

Он выразил надежду на то, что торжества по случаю Дня России и Дня города, основной площадкой для которых вновь станет Юбилейная площадь, также пройдут на достойном уровне.
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