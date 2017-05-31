В Пензе граждане почти 50 государств станут участниками парада в честь Дня города Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Представители 47 государств в национальных костюмах примут участие в параде молодежи и студентов, посвященном Дню России и Дню Города, который пройдет на Юбилейной площади в Пензе 12 июня.

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«Планируем участие студентов […] с их флагами, табличками с наименованиями государств, из которых они приехали. […] Студенты иностранных государств будут в национальных костюмах», — сообщил проректор по международной деятельности Пензенского государственного университета Сергей Васин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии в среду, 31 мая.

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Он уточнил, что студенты из России будут открывать шествие.

По его словам, в параде примут участие студенты не только из ПГУ, но и других вузов.

В свою очередь начальник управления культуры города Вера Фейгина добавила, что в рамках шествия будут представлены и национальности, широко представленные в Пензе.

«Это будет театрализованная композиция с участием иностранцев», — сказала она.

Начало парада намечено на 15.30.