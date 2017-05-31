В Пензе ко Дню города установят 10 двухметровых «ласточек» Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Десять фанерных фигур высотой около двух метров, выполненных в форме ласточки, будет установлено в местах основных торжеств, посвященных Дню России и Дню города, которые пройдут в Пензе в понедельник, 12 июня. Об этом сообщила организатор тематических локаций на предстоящем празднике Ольга Приписанцева.

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«Мы реализуем концепцию старого герба города Пензы», — пояснила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии в среду, 31 мая.

Ольга Приписанцева добавила, что одну из ласточек, установленную на Юбилейной площади, 12 июня будет предложено раскрасить всем горожанам.

«Будет массовый мастер-класс — создание арт-объекта «Пензенская ласточка». Это такая двухметровая фанерная птица, спроектированная молодыми архитекторами. Любой желающий сможет подойти и ее раскрасить», — отметила она.