Мэр Пензы поручил приступить к ремонту тротуаров Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ускорить оформление необходимой документации и приступить к ремонту тротуаров в кратчайшие сроки.

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«Для того, чтобы центр города смотрелся гармонично, в едином стиле, нужно улицы Кирова, Максима Горького, Лермонтова, Бакунина, Калинина выполнить в плитке», — сказал он в ходе объезда города в среду, 31 мая.

Планируется, что общая площадь тротуаров, которые отремонтируют в текущем году по программе «Безопасные и качественные дороги», составит около 50 тыс. кв. метров.

Как сообщает пресс-служба администрации города, заасфальтировать планируется тротуары по нечетной стороне улицы Карла Маркса — на эти цели направят около 2,5 млн. рублей, на улице Красной — 1,9 млн. рублей, на четной стороне улицы Коммунистической — свыше 2 млн. рублей, на четной стороне улицы Мира — 1,7 млн. рублей, на улице Свердлова — около 4,7 млн. рублей, а также на улице Захарова — 1,9 млн. рублей.

Плиткой намечено выложить тротуары на следующих улицах: Володарского — на это потратят 6 млн. рублей, Кирова — 6 млн. рублей, Максима Горького — 8,7 млн. рублей, Лермонтова — почти 5 млн. рублей, по нечетной стороне улицы Калинина — 10,3 млн. рублей, Чехова — 12 млн. рублей, Долгова — 2,3 млн. рублей и Бакунина — около 21,6 млн. рублей.

Общая сумма, которую планируется направить на эти цели, превысит 87 млн. рублей.