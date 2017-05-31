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В Пензе 30 молодых семей получили жилищные сертификаты

16:50 | 31.05.2017 | Общество

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев вручили 30 молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома.

В Пензе 30 молодых семей получили жилищные сертификаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На мероприятие, состоявшееся в торжественной обстановке в мэрии в среду, 31 мая, большинство молодых родителей пришли вместе с детьми.

Обращаясь к собравшимся, Валерий Савельев выразил надежду на то, что возможность улучшить жилищные условия послужит стимулом для того, чтобы завести еще одного ребенка.

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил, что ограничиваться только одним не стоит.

«Для нас приоритетом является поддержание института семьи», — подчеркнул он.
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