Годовой доход начальника пензенского УМВД вырос до 1,7 млн. рублей Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход начальника управления МВД России по Пензенской области генерал-майора полиции Юрия Рузляева за 2016 год составил 1 млн. 728 тыс. рублей, его супруги — около 470 тыс. рублей.

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По итогам 2015 года он составлял около 1 млн. 638 тыс. рублей и чуть более 460 тыс. рублей соответственно.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ведомства, у Юрия Рузляева в собственности находятся два земельных участка площадью 3 тыс. и 59 кв. метров, жилой дом площадью 105 кв. метров, квартира площадью 79,9 кв. метра, а также гараж.

Его супруга по-прежнему владеет квартирой площадью 85,3 кв. метра и автомобилем «Volkswagen Touareg» 2014 года выпуска. Кроме того, у нее в собственности появились земельный участок площадью 51 кв. метр и гараж.

Заместитель начальника УМВД России по региону Нариман Алтынбаев получил в 2016 году доход в сумме около 1,3 млн. рублей, его супруга — 250 тыс. рублей.

Объектов недвижимости в собственности полицейского не значится. Его супруге принадлежат квартира площадью 71,8 кв. метра и автомобиль «Nissan Almera» 2016 года выпуска.

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Заместитель начальника УМВД России по Пензенской области – начальник полиции Вадим Ковтун задекларировал доход в размере около 3,5 млн. рублей, его супруга — свыше 630 тыс. рублей.

Вадиму Ковтуну принадлежат квартира площадью 68,5 кв. метра и легковой автомобиль «Audi Q7» 2016 года выпуска, а его жене — квартира площадью 59,7 кв. метра, 1/3 доли квартиры площадью 66,2 кв. метра и автомашина «Audi Q3» 2015 года выпуска.

Заместитель начальника УМВД России по Пензенской области – начальник следственного управления Галина Шабаева получила в 2016 году доход в сумме около 1,3 млн. рублей, ее супруг — чуть более 250 тыс. рублей.

Им принадлежат земельный участок площадью 1 тыс. 681 кв. метр, жилой дом площадью 29,3 кв. метра и квартира площадью 73,7 кв. метра. Кроме того, у Галины Шабаевой в собственности находится квартира площадью 65,5 кв. метра, а у ее мужа — квартира площадью 62,9 кв. метра, гараж, а также автомобили «Volkswagen Passat» и «УАЗ» 2008 и 1994 годов выпуска соответственно.