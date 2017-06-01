16:47:42 Четверг, 1 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей

08:16 | 01.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей, который отмечается в четверг, 1 июня.

Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дети — это будущее нашей великой Родины. Именно от них зависит, какой Россия станет завтра. Наш нравственный долг — воспитать достойное молодое поколение, подлинных патриотов прекрасной страны, готовых посвятить Отчизне вдохновенные открытия и созидательные свершения», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, заботу и искреннюю любовь.

«В Пензенской области созданы условия для всестороннего духовного и физического развития детей и подростков, для полноценных занятий спортом и творчеством. Мы гордимся нашими молодыми талантами, которые успешно представляют регион на престижных всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и соревнованиях», — добавил Иван Белозерцев.

Он выразил уверенность в том, что в будущем подрастающее поколение также будет достойно представлять регион.

«Желаю всем юным пензенцам и их родителям крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Приставы арестовали машину пензенца, почти 100 раз нарушившего ПДД Валерий Лидин посетит Йошкар-Олу с рабочим визитом
Меморандум о сотрудничестве Пензенской области и «Яндекса» подписан на ПМЭФ В Пензе набережную напротив «Ростка» очистили от мусора
В Пензе Юлия Герасина удостоена звания «Мисс УИС» В Пензе министерство образования впервые запустило горячую линию по вопросам отдыха детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама