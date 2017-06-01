Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей, который отмечается в четверг, 1 июня.

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«Дети — это будущее нашей великой Родины. Именно от них зависит, какой Россия станет завтра. Наш нравственный долг — воспитать достойное молодое поколение, подлинных патриотов прекрасной страны, готовых посвятить Отчизне вдохновенные открытия и созидательные свершения», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, заботу и искреннюю любовь.

«В Пензенской области созданы условия для всестороннего духовного и физического развития детей и подростков, для полноценных занятий спортом и творчеством. Мы гордимся нашими молодыми талантами, которые успешно представляют регион на престижных всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и соревнованиях», — добавил Иван Белозерцев.

Он выразил уверенность в том, что в будущем подрастающее поколение также будет достойно представлять регион.

«Желаю всем юным пензенцам и их родителям крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.