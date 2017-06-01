Школьники из Пензы представят регион на конкурсе «Безопасное колесо» в Ульяновске Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Учащиеся школы №43 Егор Евсеев, Артем Пивненко и Виктория Завьялова, а также и ученица школы №18 города Пензы Полина Стрельникова принимают участие в финале всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017», который стартовал в Ульяновске в четверг, 1 июня, и продлится восемь дней.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, юным инспекторам предстоит показать знания правил дорожного движения, навыки фигурного вождения велосипеда и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

На одном из этапов участники без ошибок должны проехать по автогородку, а также подготовить сценическое выступление для творческого конкурса. Программа «Безопасного колеса» включает в себя пять станций в командном зачете и творческий конкурс команд «Вместе — за безопасность дорожного движения».

Победители соревнований будут представлять Россию на европейском образовательном конкурсе по безопасности дорожного движения.

Пензенскую команду сопровождают майор полиции управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев и педагог дополнительного образования детского центра «Спутник» Любовь Седова.

В рамках конкурса 2 июня пройдет всероссийское совещание с участием заместителя министра образования и науки РФ Вениамина Каганова и руководства ГУОБДД МВД России. Пензенскую область на нем представит начальник управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Минобразования региона Елена Мельникова.