Приставы арестовали машину пензенца, почти 100 раз нарушившего ПДД Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Приставы арестовали автомобиль жителя Пензы, который не оплатил 93 штрафа за нарушения правил дорожного движения на сумму 65 тыс. рублей.

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«Должник в период с мая 2015 года по февраль 2017 года, управляя автотранспортным средством, систематически превышал установленную скорость движения транспортного средства, а также не соблюдал требования, предписанные дорожными знаками или разметкой», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что пристав-исполнитель неоднократно приходил по адресу регистрации должника, однако он там длительное время не проживает.

«Было вынесено постановление о розыске должника. В мае он был обнаружен. Пристав произвел арест автотранспортного средства мужчины с предварительной стоимостью 80 тыс. рублей», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в случае неоплаты долга мужчиной он будет погашен в полном объеме за счет реализации транспортного средства.