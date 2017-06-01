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ФОТОРЕПОРТАЖ Отремонтированная дорога на улице Бекешской. Пенза, 1 июня 2017 г.

Приставы арестовали машину пензенца, почти 100 раз нарушившего ПДД

16:47 | 01.06.2017 | Общество

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Приставы арестовали автомобиль жителя Пензы, который не оплатил 93 штрафа за нарушения правил дорожного движения на сумму 65 тыс. рублей.

Приставы арестовали машину пензенца, почти 100 раз нарушившего ПДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Должник в период с мая 2015 года по февраль 2017 года, управляя автотранспортным средством, систематически превышал установленную скорость движения транспортного средства, а также не соблюдал требования, предписанные дорожными знаками или разметкой», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что пристав-исполнитель неоднократно приходил по адресу регистрации должника, однако он там длительное время не проживает.

«Было вынесено постановление о розыске должника. В мае он был обнаружен. Пристав произвел арест автотранспортного средства мужчины с предварительной стоимостью 80 тыс. рублей», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в случае неоплаты долга мужчиной он будет погашен в полном объеме за счет реализации транспортного средства.
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