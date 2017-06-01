Экспозиция Пензенской области будет организована в парке «Этномир» Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Экспозиция Пензенской области будет организована на территории этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области. Соответствующее соглашение подписали гендиректор ООО «Этно-деревня» Татьяна Григорьева и губернатор Иван Белозерцев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 1 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Пензенской области на территории центра будет посвящена отдельная экспозиция.

В ее рамках регион представит потенциал в экономической, природно-ресурсной, культурной, туристской, научной, промышленной, исторической и этнографической сферах.

Иван Белозерцев отметил, что участие в проекте будет способствовать привлечению туристов в регион.

«Мы гордимся не только историей Сурского края, именами знаменитых земляков, но и достижениями современников. Благодаря труду и целеустремленности наших жителей Пензенская область занимает лидирующие позиции во многих сферах», — сказал он.

Иван Белозерцев также пригласил Татьяну Григорьеву посетить знаковые места Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.