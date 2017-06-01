В Пензенской области будут ловить мотоциклистов-нарушителей Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств, будут организованы на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 2 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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«Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге. При управлении транспортным средством соблюдайте правила дорожного движения. На двухколесном транспорте используйте средства защиты — шлемы и другую экипировку», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что любая неисправность или оплошность при управлении мотоциклом может привести к непоправимым последствиям.