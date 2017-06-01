Мэр Пензы потребовал к 4 июня закончить ремонт дороги, ведущей к лагерям «Белка» и «Заря» Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход работ по ямочному ремонту состоящего на балансе муниципалитета участка дороги, ведущей в детские оздоровительные лагеря «Белка» и «Заря», которые готовятся принять отдыхающих.

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Он убедился, что на объекте трудятся две бригады, которые используют асфальтовую крошку.

Мэр поручил завершить ремонт к 4 июня, так как на этот день намечен заезд детей.

«Причем, погода не должна повлиять. Если температура воздуха будет низкой для работы асфальтовой крошкой, то следует использовать горячий асфальт», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.