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ФОТОРЕПОРТАЖ Отремонтированная дорога на улице Бекешской. Пенза, 1 июня 2017 г.

Мэр Пензы потребовал к 4 июня закончить ремонт дороги, ведущей к лагерям «Белка» и «Заря»

19:00 | 01.06.2017 | Общество

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход работ по ямочному ремонту состоящего на балансе муниципалитета участка дороги, ведущей в детские оздоровительные лагеря «Белка» и «Заря», которые готовятся принять отдыхающих.

Мэр Пензы потребовал к 4 июня закончить ремонт дороги, ведущей к лагерям «Белка» и «Заря». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он убедился, что на объекте трудятся две бригады, которые используют асфальтовую крошку.

Мэр поручил завершить ремонт к 4 июня, так как на этот день намечен заезд детей.

«Причем, погода не должна повлиять. Если температура воздуха будет низкой для работы асфальтовой крошкой, то следует использовать горячий асфальт», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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