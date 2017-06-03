В Пензе за день более 100 мотоциклистов нарушили ПДД Общество

Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 103 нарушения правил дорожного движения, допущенные мотоциклистами в Пензенской области в пятницу, 2 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, основной целью профилактического мероприятия было обеспечение повышенного контроля за соблюдением ПДД и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.

«При движении на двухколесном транспорте используйте средства защиты — шлемы и другую защитную экипировку. Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», — отметили в ведомстве.