Работа оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2» будет организована в июне и июле Общество

Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. План организации и проведения юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» в 2017 году утвержден распоряжением правительства Пензенской области, которое подписал врио губернатора Николай Симонов.

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Согласно документу, основные мероприятия в рамках лагеря пройдут с 12 по 29 июня, а также со 2 по 19 июля.

В рамках подготовки к организации работы лагеря пензенскому филиалу военной

Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева рекомендовано оказать исполнительным органам власти организационную, техническую и иную помощь.

Также к подготовке и проведению лагеря планируется привлечь региональное отделение добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России.

Финансирование мероприятий «Гвардейца-2» будет осуществляться за счет средств программы «Молодежь Пензенской области на 2014–2020 годы».

Также распоряжением утвержден состав оргкомитета лагеря. Его возглавил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов. Его заместителем назначен министр образования Пензенской области Александр Воронков.