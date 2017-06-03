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Мэр Пензы в субботу посетил территории трех скверов

16:43 | 03.06.2017 | Общество

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Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил территории трех скверов в субботу, 3 июня.

Мэр Пензы в субботу посетил территории трех скверов

Фото: Penza-gorod.ru

Начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Магомед Агамагомедов доложил Виктору Кувайцеву о проводимых работах в сквере «45 меридиан», где в настоящее время идет обустройство площадки для установки стелы, замена бордюрного камня по границам сквера. Кроме того, в понедельник начнется монтаж ограждения у подпорной стены, которое решили установить во избежание несчастных случаев.

Мэр выразил уверенность, что сквер будет востребован.

«Имея много таких зеленых зон, мы должны понимать, что их необходимо поддерживать в чистоте, облагораживать. Мы стараемся увеличивать количество таких мест и надеемся, что наши институты гражданского общества возьмут на себя ответственность поддерживать их в хорошем состоянии», — добавил он.

По словам Виктора Кувайцева, в настоящее время также разрабатывается проект сквера, посвященный 100-летию футбола.

«Этот сквер станет местом истории развития футбола в Пензе, болельщиков, любителей футбола, да и просто тех, кто хотел бы видеть наш футбол в числе ведущих видов спорта», — сказал глава администрации города.

Также Виктор Кувайцев посетил сквер «40 лет Победы», который в настоящее время не благоустроен.

«Если бы сегодня появился желающий на прилегающей территории организовать какой-либо бизнес, то мы бы согласились бы на это, не передавая земельный участок в собственность. При этом предприниматель развивал бы сквер. Это нормальная практика, которая существую в других городах. Мы ее хотели бы применить и у нас», — отметил мэр.

По результатам осмотра он поручил вице-мэру Андрею Шевченко выехать на место с представителями управления градостроительства и архитектуры Пензы, чтобы определить, где будет организована парковка, а также создать проект благоустройства для дальнейшего предложения инвестору, сообщает пресс-служба администрации города.
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