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Режиссер ищет более 100 тыс. рублей на завершение позитивного фильма о Пензе

14:58 | 04.06.2017 | Общество

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Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Режиссер и фотограф Алексей Макеев пытается собрать более 100 тыс. рублей на завершение фильма «Пенза — город моего сердца» с помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Режиссер ищет более 100 тыс. рублей на завершение позитивного фильма о Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На данный момент неравнодушные граждане пожертвовали 15 тыс. 110 рублей. До окончания сбора средств осталось 29 дней.

«Что сейчас можно показать своим друзьям и родственникам, живущим далеко за пределами области? Благодаря стараниям СМИ, упоминания о Пензе почти всегда в негативном ключе происшествий и коррупционных скандалов. Неудивительно, что наш город даже путают с Пермью. Но для того, чтобы это исправить, остался всего один шаг! Фильм почти готов, но на данном этапе необходимы серьезные средства. Полученные деньги пойдут на оплату озвучки, работу с колоссальным количеством материала и пост-продакшн в целом», — пояснил Алексей Макеев в описании проекта.

По его словам, ни одна копейка из собранных средств «не будет потрачена на светские мероприятия, закрытые показы, фуршеты и прочую мишуру, так обожаемую пензенскими медийными личностями».

«Моя цель — показать все лучшее, что есть сейчас в нашем городе, и сохранить эту красоту для потомков!» — подчеркнул автор проекта.

Он также пояснил, чем руководствовался, когда начинал снимать фильм в 2012 году, и предложил присоединиться к инициативе всем, кому близка эта идея.

«5 лет назад я начал это не ради денег, и сейчас для меня, несмотря на невероятной сложности съемки, самое важное — донести хорошим и честным людям ту мысль, что в нашем замечательной городе приятно жить. Надо только изменить наш взгляд на него, увидеть за нескончаемой чередой ларьков и рекламных вывесок душу города — его людей!» — написал Алексей Макеев.
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