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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы со Всемирным днем охраны окружающей среды

10:05 | 05.06.2017 | Общество

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города со Всемирным днем охраны окружающей среды, который отмечается в понедельник, 5 июня.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы со Всемирным днем охраны окружающей среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Год экологии вопросы сохранения окружающей среды для здоровья человека и благополучия будущих поколений приобретают особую значимость. Этот день — еще один повод выразить благодарность людям, чье благородное призвание — беречь Землю, на которой мы живем, работаем, растим детей, а для нас — напоминание о собственной роли в деле охраны природных ресурсов», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что от сознательности каждого зависит будущее нашего города, страны и даже планеты.

«Искренне признательны всем, кто, начиная с малого, заботится о чистоте в своем подъезде, во дворе, в дачном массиве. Только общими усилиями мы сможем обеспечить экологическую безопасность любимого города! От всей души желаю энтузиастам, истинным патриотам своей малой родины крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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