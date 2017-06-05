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В Пензе «Ледяной дом» оштрафован за нарушения санитарных норм

16:25 | 05.06.2017 | Общество

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено ООО «Ледяной дом», расположенному на улице Дорожной, 10Б, в Пензе, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В Пензе «Ледяной дом» оштрафован за нарушения санитарных норм

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На предприятии «Ледяной дом» не имеется и не предъявлена по требованию должностного лица схема водопроводных и канализационных сетей. Сточные воды предприятия перед сбросом в систему канализации населенного пункта не подвергаются локальной очистке», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что на полу в производственных помещениях «Ледяного дома» были обнаружены трапы из нержавеющей стали с гидрозатвором, мусоросборником и жироотстойником, которые полной локальной очисткой для всего предприятия не являются, так как только частично задерживают жиры и белковые отходы.

В пресс-службе уточнили, что ООО «Ледяной дом» привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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