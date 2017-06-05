В Пензе обсудили проблему нехватки площадей для документов госархива
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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Нехватка площадей для хранения документов государственного архива Пензенской области стала главной темой рабочей встречи временно исполняющего обязанности вице-губернатора Олега Ягова и заместителя руководителя Федерального архивного агентства Андрея Юрасова, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 5 июня.
Фото: Penzakom.pnzreg.ru
Как сообщается на сайте комитета по делам архивов Пензенской области, было рассмотрено несколько путей ее решения.
В их числе — строительство нового специализированного здания или приспособление существующего под архив документов по личному составу.
Также в центре внимания участников встречи была установка системы «Мобильный архив».