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В первые дни июня на пензенских таксистов составлено более 130 протоколов

18:45 | 05.06.2017 | Общество

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выявили более 130 нарушений в сфере перевозки пассажиров легковым такси с начала оперативно-профилактического мероприятия, стартовавшего в Пензенской области в минувшую среду, 31 мая.

В первые дни июня на пензенских таксистов составлено более 130 протоколов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Стражи порядка действовали в том числе под видом пассажиров, вызывая такси как рядовые граждане, а впоследствии проверяя у водителя необходимые документы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, 64 протокола составлено по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

«Мероприятие продлится до 30 июня», — пояснили в ведомстве.
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