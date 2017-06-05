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ФОТОРЕПОРТАЖ Кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза». Пенза, 5 июня 2017 г.

В киноконцертном зале впервые прошел фестиваль «Живая планета. Эко-Пенза»

20:06 | 05.06.2017 | Общество

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Первый открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза» состоялся в киноконцертном зале «Пенза» во Всемирный день окружающей среды, 5 июня.

В киноконцертном зале впервые прошел фестиваль «Живая планета. Эко-Пенза»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Еще до его официального начала в фойе гости могли принять участие в интерактивных программах и ознакомиться с экспозициями.

Живой интерес посетителей вызвала персональная выставка фотографа Ольги Шапаевой «В глубине разноцветных морей».

Областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова представила книжную выставку, освещающую проблемы экологии России и Пензенской области. Все желающие могли узнать, какие книги в ее фондах посвящены охране природы.

Среди экспонатов была и Красная книга Пензенской области, в которую занесены редкие растения и животные.

Продолжилось мероприятие творческими номерами и кинопоказами. Среди картин, которые увидели зрители, были работы участников фестивалей «Дорога в мир кино и телевидения» и «KinnoFest-2017».
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