В Пензе начала работу фотовыставка, посвященная Году гражданской обороны
Печать
Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Фотовыставка «2017 — Год гражданской обороны. История. Современность. Будущее» начала работу в холле здания главного управления МЧС России по Пензенской области.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба ведомства, на ней представлены снимки, отражающие основные вехи становления гражданской обороны — от начала создания противовоздушной обороны СССР до современности.
На стендах отображен весь спектр задач, запечатлены основные мероприятия по защите населения от различных угроз и вызовов современного мира, которые являются обязательными и проводятся во всех субъектах РФ, а также мероприятия с подрастающим поколением.
Фотовыставка познакомит посетителей с сетью учебных заведений МЧС России, методических центров и курсами, готовящих профессионалов в области гражданской обороны.
Также на снимках отмечены наиболее масштабные спасательные операции с участием сил гражданской обороны, современные технологии, новейшие способы и средства защиты.
Отдельным блоком размещены фотографии об истории и современных этапах развития гражданской обороны Пензенской области.
Посмотреть фотовыставку, которая будет работать до конца года, можно по будням с 9.00 до 18.00.