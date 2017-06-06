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В Пензе начала работу фотовыставка, посвященная Году гражданской обороны

15:59 | 06.06.2017 | Общество

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Фотовыставка «2017 — Год гражданской обороны. История. Современность. Будущее» начала работу в холле здания главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензе начала работу фотовыставка, посвященная Году гражданской обороны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, на ней представлены снимки, отражающие основные вехи становления гражданской обороны — от начала создания противовоздушной обороны СССР до современности.

На стендах отображен весь спектр задач, запечатлены основные мероприятия по защите населения от различных угроз и вызовов современного мира, которые являются обязательными и проводятся во всех субъектах РФ, а также мероприятия с подрастающим поколением.

Фотовыставка познакомит посетителей с сетью учебных заведений МЧС России, методических центров и курсами, готовящих профессионалов в области гражданской обороны.

Также на снимках отмечены наиболее масштабные спасательные операции с участием сил гражданской обороны, современные технологии, новейшие способы и средства защиты.

Отдельным блоком размещены фотографии об истории и современных этапах развития гражданской обороны Пензенской области.

Посмотреть фотовыставку, которая будет работать до конца года, можно по будням с 9.00 до 18.00.
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