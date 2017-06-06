Пензенское управление Росприроднадзора оштрафовано за отсутствие информации о проверках Общество

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Штраф в размере 3 тыс. рублей назначен начальнику отдела государственного экологического надзора и информационного обеспечения управления Росприроднадзора по Пензенской области Юрию Гнедчину за отсутствие в едином реестре информации о предстоящих проверках.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, данное нарушение требований законодательства в сфере защиты прав предпринимателей был выявлен в ходе проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства.

«Управлением своевременно не была размещена в федеральной государственной системе информация о подлежащих проведению проверках: наименовании контролирующего органа; уполномоченных лицах; наименовании проверяемых организаций; целях, задачах и предмете проверок, сроках и другие необходимые данные», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что судебный акт вступил в законную силу.