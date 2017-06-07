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«Dexter» приостановил полеты из Пензы в Казань, Нижний Новгород и Ижевск

10:41 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Авиакомпания «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп») приостановила полеты из Пензы в Казань, Нижний Новгород и Ижевск.

«Dexter» приостановил полеты из Пензы в Казань, Нижний Новгород и Ижевск

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте перевозчика, регулярные рейсы прекращены с минувшего понедельника, 5 июня.

В компании пообещали вернуть пассажирам деньги за проданные билеты на данные направления.

В администрации аэропорта Пензы и регионального Минпрома комментировать ИА «PenzaNews» причины прекращения полетов не стали.

Вместе с тем, по имеющейся информации, сложившаяся ситуация могла стать следствием трудностей, возникших при заключении договора на осуществление субсидируемых перевозок.

Организационный договор, который в том числе предусматривает предоставление субсидий из федерального бюджета, заключается между Росавиацией и перевозчиком.

Также подписывается соглашение с субъектом РФ о предоставлении еще одной части субсидии на перелеты. Одним из условий для его заключения является отсутствие у авиакомпании задолженности по налогам. По официально неподтвержденным данным, именно в этой части возникли проблемы.
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