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Врач-диетолог посоветовала пензенцам не пропускать приемы пищи в течение дня

17:15 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Врач-диетолог пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко – главный внештатный диетолог регионального Минздрава Дина Туишева призвала не допускать пропусков приема пищи в течение рабочего дня.

Врач-диетолог посоветовала пензенцам не пропускать приемы пищи в течение дня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи и питание 1–2 раза в день — это тоже один из путей, который ведет к избыточной массе тела. Если вы прием пищи пропускаете, соответственно, у вас смещается все на вечерние часы. В вечерние часы [имеет место] переедание, накопление избыточной массы тела и в дальнейшем — ожирение», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 7 июня.

Дина Туишева подчеркнула, что необходимо готовить свой рацион на предстоящий день заранее.

«Нужно подумать: где вы будете, сможете ли вы поесть дома или вне его. Если это невозможно, тогда [нужно] брать с собой ланчбоксы, контейнеры. Сейчас очень много всяких вариантов функционального питания. Это определенного состава коктейли — белковые, небелковые: быстро, вкусно, качественно и без вреда для здоровья. Те же самые молочные продукты — йогурты, творожки — все, что можно съесть на ходу быстро и полезно», — пояснила врач-диетолог.
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